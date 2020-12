Die Polizeidirektion Reutlingen wird am Donnerstag in Metzingen, Reutlingen und Tübingen Corona-Kontrollen im ÖPNV machen. Hintergrund sind verschärfte Corona-Regeln im Land. Das Hauptaugenmerk wird auf den Öffentlichen Personennahverkehr gerichtet sein, teilt die Polizei mit. Kontrolliert wird insbesondere in Bussen und Bahnen, sowie an Haltestellen, ob die Menschen Maske tragen und Abstand halten. Wer gegen die Regeln verstößt, muss ein Bußgeld von mindestens 100 Euro zahlen. Die Polizei werde konsequent ahnden, heißt es. Am Samstag werden die Fußgängerzonen kontrolliert.