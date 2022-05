per Mail teilen

Ein Pedelecfahrer ist am frühen Samstagabend bei einem Verkehrsunfall in Mönchweiler (Schwarzwald-Baar-Kreis) tödlich verletzt worden. Laut Polizei hatte der 86-jährige Radler beim Überqueren einer Kreisstraße offensichtlich ein Auto übersehen. Der 24-jährige Autofahrer konnte eine Kollision mit dem Radler nicht mehr verhindern. Der 86-Jährige starb noch an der Unfallstelle.