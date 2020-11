Die Bundesregierung fördert die Umgestaltung einer Parkanlage in Mössingen im Kreis Tübingen mit knapp 750.000 Euro. Wie die Tübinger Bundestagsabgeordnete Widmann-Mauz mitteilt, sollen in dem öffentlichen Park an der Steinlach unter anderem Überflutungsflächen für den kleinen Fluss entstehen - außerdem mehr Sitzmöglichkeiten und Spielplätze. Die Stadt Nagold erhält nach Angaben des Calwer Bundestagsabgeordneten Fuchtel fast 890.000 Euro Unterstützung für ihr Grünlandkonzept. Dort soll unter anderem der Kreuzertalbach, der streckenweise überbaut ist, wieder offengelegt und renaturiert werden. Die Bundesregierung fördert Projekte, die einen Beitrag zum Natur- und Artenschutz in der Stadt leisten.