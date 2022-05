Die Erstliga-Handballerinnen des TuS Metzingen haben die Saison mit einer Niederlage beim deutschen Meister und frischgebackenen Europapokalsieger in Bietigheim beendet. Mit 25:38 unterlagen die Tussies am Samstagabend mit deutlichem Abstand. Sie waren schon früh in Rückstand geraten in der Partie gegen die in der Saison ungeschlagenen Bietigheimerinnen. Die Metzinger Handballerinnen belegen damit zum Saisonende den fünften Tabellenplatz.