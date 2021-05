per Mail teilen

Der Mann, der am Freitag in Rottenburg im Kreis Tübingen seine Frau lebensgefährlich verletzt haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Der 43-Jährige soll die Frau angegriffen und mit einem Messer auf sie eingestochen haben. Anschliessend hatte er nach Mitteilung vom Sonntag den Rettungsdienst gerufen und war zunächst geflüchtet. Er wurde später gefasst. Sein Opfer ist inzwischen außer Lebensgefahr.