Gottesdienst für Gleichberechtigung der Frau

Die Gemeinde St. Ägidius hat sich am Sonntag zu einem Gottesdienst in Tübingen-Hirschau getroffen, bei dem die Gleichstellung der Frau in der katholischen Kirche thematisiert wurde. Frauen sollten in der Kirche die gleichen Rechte wie Männer haben und alle Ämter ausführen dürfen, forderten die Gemeindemitglieder. Dies ließe sich auch mit der Bibel begründen. Ihr Appell geht auch an den am Mittwoch in Stuttgart startenden Katholikentag. Mit einer Modernisierung der Kirche könnten möglicherweise weitere Kirchenaustritte verhindert werden, sagte Kirchengemeinderätin, Doris Lorenz. Ihr Motto: "Auftreten statt Austreten". Denn wer austritt, würde den Kampf aufgeben und die Kirche den Männern und patriarchalen Strukturen überlassen.