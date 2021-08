per Mail teilen

Alle Einsatzkräfte der Bundeswehr sind nach dem Einsatz zur Evakuierung Deutscher und afghanischer Hilfskräfte am Flughafen Kabul in Deutschland eingetroffen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums waren an dem Einsatz unter anderem Soldaten des Kommandos Spezialkräfte aus Calw beteiligt. Insgesamt seien bei dem Einsatz mehr als 5.300 Menschen aus Kabul ausgeflogen worden.