Hilfe für einen Deutschen Riesen. Eine Polizeistreife hat in Oberndorf am Neckar (Kreis Rottweil) ein verletztes Kaninchen in Sicherheit gebracht. Das Tier war den Polizisten aufgefallen, weil es auf der Straße umherlief und an den Hinterläufen verletzt war. Nach einer Verfolgungsjagd durch mehrere Vorgärten wurde das Kaninchen in „Schutzgewahrsam“ genommen und anschließend zu einem Tierarzt gebracht, berichtet die Polizei. Wem das Tier gehört, ist bisher unbekannt.