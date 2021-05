per Mail teilen

Der Vielseitigkeitsreiter Michael Jung aus Horb hat die Vier-Sterne-Prüfung bei der Marbacher Vielseitigkeit gewonnen. Der dreimalige Olympiasieger ritt am Sonntag strafpunktfrei auf seinem Hannoveraner Wallach in der abschließenden Geländeprüfung noch von Platz fünf zum Sieg. Aufgrund von Wetterkapriolen mit Regen, Schneeschauern und am Ende strahlendem Sonnenschein war das internationale Turnier auf der Alb bis zum Sonntag verlängert worden.