Die Polizei Reutlingen hat in der Nacht zum Sonntag mehrere illegale Treffen von Autofans aufgelöst. Laut Polizei versammelten sich auf verschiedenen Plätzen in der Stadt und an Tankstellen insgesamt mehrere hundert, vor allem junge Leute. Sie seien offenbar aus verschiedenen Landkreisen mit ihren Autos angereist. Unter den Teilnehmern stellte die Polizei auch Personen aus der sogenannten Poserszene fest. Mit entsprechendem Lärm und hohen Geschwindigkeiten seien sie durch die Stadt gefahren und zumindest in einem Fall soll es auch ein unerlaubtes Rennen gegeben haben. Mit Unterstützung benachbarter Polizeireviere, der Verkehrspolizei und der Polizeihundeführerstaffel lösten die Beamten die Ansammlungen nach und nach auf. Ähnliche Treffen hatte es nach Polizeiangaben in den vergangenen Wochen bereits mehrfach gegeben.