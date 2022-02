Handball-Nationalspielerin der TuSsies beendet Karriere

per Mail teilen

Mehr als 1.000 Tore gehen auf ihr Konto – das hat Handball-Nationalspielerin Marlene Kalf alleine in den vergangenen acht Jahren bei der TuS Metzingen geschafft. Und nach insgesamt 16 Profijahren beendet die gebürtige Pfälzerin ihre Karriere in diesem Sommer. Das hat der Verein mitgeteilt. Dass die 103-fache Nationalspielerin 2014 zu den TusSies nach Metzingen wechselte, bezeichnet die 32-jährige Linkshänderin als eine der besten Entscheidungen ihres Lebens. In den vergangenen Jahren war die Frau mit der Nummer zwei zur Führungsspielerin und Identifikationsfigur der Metzinger Handballerinnen avanciert, schreibt der Verein über seine aktuelle Kapitänin Marlene Kalf.