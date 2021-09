per Mail teilen

Die Bundesliga-Handballerinnen der TuS Metzingen (Kreis Reutlingen) haben am Samstagabend ihr Heimspiel gegen Neckarsulm knapp gewonnen. Die Partie endete 35:33. 680 Zuschauer sahen das Derby in der Metzinger Öschhalle. Die Tussies aus Metzingen liegen in der Tabelle jetzt auf Rang vier.