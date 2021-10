Haftbefehl gegen Messerstecher

Bei einer Messerstecherei in Trossingen am Dienstagnachmittag ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Bei der Auseinandersetzung unter vier Männern musste ein 59-Jähriger mit einer lebensgefährlichen Bauchstichwunde notoperiert werden. Nach Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Rottweil erlitten auch die anderen Beteiligten zum Teil schwere Verletzungen. Gegen einen 33-jährigen Tatverdächtigen wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen. Die Ermittlungen zum Tathergang und zu den Hintergründen dauern an.