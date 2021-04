Die Grünen in Baden-Württemberg haben bei ihrem digitalen Parteitag in Heilbronn ihre Kandidaten für die Bundestagswahlen im Herbst nominiert. Der aus Bad Urach stammende Cem Özdemir landete auf dem zweiten Platz der Landesliste. Der Tübinger Bundestagsabgeordnete Chris Kühn kam auf Platz vier. In einer Mitteilung zeigte sich Kühn hocherfreut über 95 Prozent der Delegiertenstimmen. Das Ergebnis habe ihn "fast umgehauen". Wie bereits vor vier Jahren wurde die Reutlinger Bundestagsabgeordnete Beate Müller-Gemmeke auf Platz sieben der Landesliste der Grünen gewählt. Johannes Kretschmann, der Sohn des baden-württembergischen Ministerpräsidenten, kam auf Platz 22. Der Sigmaringer tritt zum ersten Mal an. Derzeit sitzen 13 Abgeordnete aus Baden-Württemberg im Bundestag. Die Partei rechnet aber mit deutlich mehr Sitzen nach der nächsten Bundestagswahl.