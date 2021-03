COVID-19 Erkrankungen nehmen sehr unterschiedliche Verläufe. Warum, darüber ist noch wenig bekannt. Forscher des Tübinger Max-Planck-Instituts für intelligente Systeme starten nun mit Medizinern der Uniklinik Tübingen eine Studie. Für diese suchen die Wissenschaftler Teilnehmer. Das sollten möglichst viele Patienten sein, bei denen SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde, heißt es in einer Mitteilung. Ziel sei es herauszufinden, welche Beschwerden und in welcher Kombination diese auf einen schweren Krankheitsverlauf hindeuten. Faktoren, wie Blutdruck und Puls spielten dabei eine Rolle. Bei der Auswertung der Patientendaten setzen die Wissenschaftler auch maschinelles Lernen ein. So können Zusammenhänge in großen komplexen Datenmengen erkannt werden, was Menschen aufgrund der großen Zahl an Daten unmöglich ist. Die Studie sei wichtig, um künftig Risikopatienten früher identifizieren zu können, so die Tübinger Wissenschaftler.