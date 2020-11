per Mail teilen

Ein rabiater Falschparker hat heute am Tübinger Uniklinikum einen Klinikmitarbeiter angefahren und verletzt. Der 57-jährige Mann aus dem Zollernalbkreis soll unerlaubt auf einem Taxiparkplatz beim Krankenhaus geparkt haben. Den Aufforderungen eines Klinikmitarbeiters umzuparken, wollte er nicht folgen. Als eine Stunde später der Abschleppdienst kam, wollte der Mann wegfahren. Der Klinikmitarbeiter versuchte ihn anzuhalten. Der Autofahrer fuhr aber weiter und erfasste den Mann, der auf der Motorhaube landete. Der Fahrer beschleunigte und stoppte erst als der Klinikmitarbeiter auf die Windschutzscheibe einschlug und anschließend auf die Straße fiel. Der Fahrer flüchtete. Konnte aber gefasst werden, weil er den Klinikmitarbeiter wegen Sachbeschädigung an seinem Wagen bei der Polizei anzeigen wollte. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt.