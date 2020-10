Die Bundesvorsitzende der SPD, Saskia Esken, hat nach zehn Jahren ihren Vorsitz im Calwer Kreisverband abgegeben. Sie könne der Aufgabe neben ihrer Funktion im Bund nicht mehr gerecht werden, sagte sie. Dennoch fiel Esken, die per Videokonferenz an Sitzung in Schömberg teilnahm, der Abschied sichtlich schwer. Die Arbeit in der Region habe ihr immer sehr am Herzen gelegen, sagte Esken. Sie freue sich aber auch über ihre neuen Aufgaben in Berlin, wo sie sich mit den Bereichen Bildung und Digitalisierung auseinandersetze. Ihre Nachfolger als Vorsitzende im Calwer SPD-Kreisverband sind Erich Klemm und Daniela Steinrode.