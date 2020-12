per Mail teilen

Am Samstag haben in Tübingen laut Polizei rund 250 Menschen für die Evakuierung von Geflüchteten-Camps auf den griechischen Inseln demonstriert. Die Teilnehmer von fast 15 Organisationen kritisierten, dass allein in den dortigen Lagern rund 20.000 Geflüchtete unter menschenrechtswidrigen Bedingungen und prekärer Versorgung leben. Die Demonstranten erfüllten laut Polizei alle Auflagen der geltenden Coronaverordnung.