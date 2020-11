Die Europäische Kommission hat am Dienstag einen Impfstoff-Vertrag mit der Tübinger Biotechnologiefirma Curevac abgeschlossen. Curevac soll bis zu 405 Millionen Dosen seines Corona-Impfstoffes an die EU liefern, falls dieser zugelassen wird. Derzeit befindet er sich in der Testphase. Wie die Europäische Kommission mitteilt, ist der Vertrag mit Curevac der fünfte Vertrag, den die EU mit einem potentiellen Impfstoff-Lieferanten abschließt. Gespräche mit einem weiteren möglichen Lieferanten laufen. Der Corona-Impfstoff soll in den EU Mitgliedsstaaten verteilt werden.