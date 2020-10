Der Landkreis Reutlingen will in der kommenden Woche prüfen ob er eigene Corona-Regelungen aufstellt, die über die neue Landesverordnung hinausgehen. Am Wochenende wurde mit 51,2 der kritische Grenzwert der 7-Tage-Inzidenz von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner auch im Kreis Reutlingen überschritten. Um Verwirrung und Unsicherheit zu vermeiden, will Landrat Thomas Reumann aber erst einmal abwarten welche Auswirkungen die neue landesweite Corona-Verordnung bringt, die am Montag in Kraft tritt. Auf dieser Grundlage werde man prüfen, ob für den Kreis Reutlingen weitere Verschärfungen erforderlich werden, so Reumann. In einem offenen Brief appellierte der Landrat an die Vernunft und die Verantwortung der Menschen, um einen zweiten Lockdown zu verhindern. Bereits am Donnerstagabend hatte der Kreis Tübingen die kritische Marke überschritten. Dort ist der Wert mit 65,6 noch einmal leicht gestiegen. Der Kreis Calw liegt immer noch knapp unter der 50-er Marke (46,5). Steigende Zahlen meldet auch der Kreis Freudenstadt mit einer 7-Tage-Indizenz von knapp 40.