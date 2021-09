per Mail teilen

Die Zweitliga-Basketballer der Tigers Tübingen haben ihr Spiel am Samstagabend in Bochum verloren. Die Partei endete 65:77. Erfolgreicher waren die Panthers Schwenningen. Sie haben ihr Heimspiel gegen die Eisbären Bremerhaven knapp mit 83:81 gewonnen. Schwenningen liegt in der Tabelle jetzt auf Rang 10, die Tübinger zwei Plätze dahinter.