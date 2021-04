Die Reutlinger Polizei hat am Wochenende wieder einmal sogenannte Autoposer ins Visier genommen. Es gab etliche Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona- und die Straßenverkehrsordnung. Bis zu 100 Angehörige der Szene waren am Freitag- und Samstagabend in Reutlingen und Umgebung auf Parkplätzen und Straßen unterwegs. Dabei sei es auch zu Hupkonzerten und typischem Poser-Verhalten gekommen, so die Polizei. Mehrfach mussten Autokorsos unterbunden werden. So auch ein Konvoi von 100 Fahrzeugen auf der B28 von Tübingen nach Reutlingen. Zwei Männer sollen sich am Freitagabend ein Rennen geliefert haben. Außerdem wurden am Wochenende unzählige Platzverweise ausgesprochen, berichtet die Polizei.