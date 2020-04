per Mail teilen

Trotz des Besuchverbots in Alten- und Pflegeheimen sind weitere Einrichtungen vom Coronavirus betroffen. Im Landkreis Calw sind acht von 40 stationären Alten- und Pflegeheimen und eine ambulant betreute Wohngruppe betroffen. Insgesamt gibt es 47 bestätigte Corona-Fälle unter Bewohnern und Beschäftigten in diesen Einrichtungen. Auch eine Reha-Klinik ist betroffen, dort wurden 60 Patienten positiv getestet. Der Calwer Landrat Helmut Riegger (CDU) hält es nicht für ausgeschlossen, dass der Erreger durch Bewohner in die Einrichtungen getragen wurde, die das Heim tagsüber verlassen hatten.