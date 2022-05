Immer weniger Menschen in der Region sind arbeitslos. Die Arbeitslosenquote sank im Mai in den meisten Bezirken unter das Niveau von vor der Corona-Pandemie: Die Arbeitsagenturen Reutlingen, Balingen und Rottweil melden eine Arbeitslosenquote knapp unter drei Prozent. Im Bezirk der Agentur Nagold-Pforzheim liegt die Quote noch leicht über dem Landesschnitt von 3,2 Prozent. Insbesondere die über 50-Jährigen profitierten von der positiven Entwicklung, so die Arbeitsagentur Rottweil.