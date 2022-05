"Pendler-Brezel" für Radler

per Mail teilen

Wer gesundheits- und umweltbewusst mit dem Rad zur Arbeit fährt, wird ab Montag dafür belohnt: mit einer kostenlosen "Pendler-Brezel“. Unter anderem machen auch mehrere Bäckereien in Pfullingen im Kreis Reutlingen, Calw, Tübingen und Tuttlingen bei der landesweiten Aktion des baden-württembergischen Verkehrsministeriums mit. Sie wollen so das Fahrrad als alltägliches Verkehrsmittel fördern. Die Gratis-Brezeln gibt es bis 10 Uhr. Sie werden auch an radelnde Schüler und Studenten verteilt. Als Nachweis reicht es, den Fahrradhelm vorzuzeigen. Die "Pendler-Brezeln" gibt es bis Freitag - dann ist Weltfahrradtag.