Fürst hofft auf Frauen als Diakoninnen

Der Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Fürst, hält es für realistisch, dass Frauen in der katholischen Kirche in absehbarer Zeit zu Diakoninnen geweiht werden könnten. Er hoffe, dass es im Herbst in der Deutschen Bischofskonferenz dafür eine Mehrheit geben werde, sagte er am Samstag beim Deutschen Katholikentag in Stuttgart. Aus Rom habe er erfahren, dass die Frage offen und keineswegs chancenlos sei. Eine Priesterinnenweihe von Frauen in der katholischen Kirche sei sehr viel schwieriger. Die Tübinger Kirchengemeinderätin Doris Lorenz glaubt nicht, dass sich tatsächlich etwas ändert. Sie ist Mitglied bei Maria 2.0, einer Bewegung, die sich für mehr Mitsprache von Frauen in der katholischen Kirche einsetzt. Rom habe vor 13 Jahren ein Gremium eingesetzt, das klären soll, ob Frauen Diakoninnen sein dürfen. Seitdem gehe nichts voran und der Kirche liefen die Mitglieder weg.