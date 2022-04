per Mail teilen

Die Polizei sucht Zeugen einer Attacke auf ein Klimacamp am Reutlinger Albtorplatz. Zwei Unbekannte sollen dort am Sonntagmorgen die campierenden Jugendlichen beleidigt und mit einer Schreckschusswaffe Reizgas in eines der Zelte geschossen haben. Ernsthaft verletzt wurde niemand. Die Täter flüchteten unerkannt.