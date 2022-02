Bei einem Arbeitsunfall ist am Montagabend ein Beschäftigter in einer Firma im Industriegebiet von Dornstetten im Kreis Freudenstadt lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei bediente der 48-Jährige einen Schwerlastkran per Fernbedienung an dem zusammengebundene Aluminium-Stangen mit einem Gesamtgewicht von etwa 1,5 Tonnen hingen. Der Bund löste sich aus unbekannter Ursache. Der Mann wurde am Kopf getroffen und teilweise unter den Stangen begraben.