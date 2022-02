per Mail teilen

Rund 7.500 Menschen haben am Samstag in Reutlingen gegen die Corona-Regeln demonstriert. Vor dem Protestzug durch die Stadt haben nach Angaben der Polizei rund 1.000 Menschen bei einer Versammlung im Bürgerpark neben der Stadthalle teilgenommen. Eine Gegendemonstration hat es nicht gegeben. Die Maskenpflicht sei mit zunehmendem Protestzug missachtet worden, so die Polizei. Deshalb seien mehrere Strafverfahren eingeleitet worden. Während der Versammlung vor der Stadthalle seien mehrere Polizisten beleidigt worden.