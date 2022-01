Zwei Diebe in Untersuchungshaft

Zwei Männer haben in einem Reutlinger Einkaufsmarkt Waren gestohlen und sitzen deshalb in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeirevier Reutlingen ermitteln nach eigenen Angaben gegen die beiden wegen des Verdachts des Bandendiebstahls. Einer der Täter hatte am Donnerstag einen Einkaufswagen gefüllt, ihn an der Kasse vorbei geschoben und im Eingangsbereich des Marktes abgestellt. Dort holte sein Komplize den Wagen wenig später ab und lud die gestohlenen Waren in ein Auto. Als die beiden den Trick wiederholten, wurden Kunden und eine Mitarbeiterin auf die beiden aufmerksam und alarmierten die Polizei.