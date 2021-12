Zug prallt in Auto - Fahrer lebensgefährlich verletzt

In Alpirsbach (Kreis Freudenstadt) ist am Samstagmorgen ein Auto mit einem Zug kollidiert. Nach Polizeiangaben hatte ein 81-jähriger Autofahrer innerorts an einem Bahnübergang das Rotlicht nicht beachtet. Obwohl die Halbschranke bereits geschlossen war, überquerte er die Schienen. Dabei wurde er von einem Zug erfasst und gegen eine Gebäudewand gedrückt. Der Mann wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. Laut Polizei wurde er bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Der einzige Fahrgast in der Bahn und der Triebwagenführer blieben unverletzt. Die Bahnstrecke der Kinzigtalbahn war nach dem Unfall für drei Stunden gesperrt.