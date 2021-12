Benevit: Keine Infizierten bei Herbstfest in Mannheimer Pflegeheim

Der Chef der Mössinger Benevit-Gruppe Kaspar Pfister hat sich im SWR zu den nach einem Corona-Ausbruch verstorbenen Bewohnern eines Mannheimer Pflegeheims geäußert. Was in den Medien gesagt wurde, sei nicht richtig. Es seien weder positiv getestete Mitarbeiter noch positiv getestete Bewohner auf dem Herbstfest gewesen, bei der sich mutmaßlich mehrere Senioren infiziert haben. Alle Teilnehmer der internen Veranstaltung seien negativ getestet gewesen, so Pfister. Nach seiner Information haben ungeimpfte Mitarbeiter das Corona-Virus unwissentlich in das Pflegeheim hineingetragen. Die Staatsanwaltschaft Mannheim ermittelt unter anderem wegen fahrlässiger Tötung gegen die Mössinger Benevit-Gruppe, die das Pflegeheim „Haus am Park“ in Mannheim-Neckarau betreibt. Nach einem Corona-Ausbruch waren in dem Heim laut Sozialministerium 13 Bewohner gestorben.