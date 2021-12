per Mail teilen

Im Regierungsbezirk Tübingen ist knapp jedes fünfte Kind von Armut bedroht. In Stuttgart fast jedes vierte. Das zeigt eine Auswertung des Statistischen Landesamts. Demnach sind Kinder auf dem Land generell weniger von Armut bedroht als Kinder in der Stadt. Besonders häufig wachsen Minderjährige in Armut auf, bei denen ein Elternteil langzeitarbeitslos oder alleinerziehend ist. Auch Kinder mit ausländischen Wurzeln sind häufiger von Armut betroffen, vor allem wenn sie noch im Ausland geboren sind. Als armutsgefährdet gelten Kinder, wenn das Haushaltseinkommen ihrer Familie weniger als 60 Prozent des Durchschnitts beträgt.