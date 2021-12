Demo zum Internationalen Tag der Menschenrechte

Anlässlich des Internationalen Tags der Menschenrechte haben gestern Abend verschiedene Organisationen in der Tübinger Innenstadt demonstriert. Rund 130 Menschen versammelten sich. Sie forderten die Einhaltung der Menschenrechte, vor allem für Geflüchtete. Abschiebungen und die Bedingungen in Flüchtlingscamps seien nicht hinnehmbar, so ein Sprecher. Auch Rassismus und die Benachteiligung von ausländischen Menschen bei der Wohnungssuche wurden kritisiert. Besonders während der Corona-Pandemie sei es wichtig, auf diese Themen aufmerksam zu machen, so eine Organisatorin. Sonst würden sie in Vergessenheit geraten.