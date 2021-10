per Mail teilen

Der Politikwissenschaftler Hans-Georg Wehling ist nach Angaben der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart im Alter von 83 Jahren gestorben. Wehling lehrte an der Universität Tübingen, war Leiter der Abteilung Publikation der Landeszentrale für Politische Bildung und wohnte in Reutlingen. Im Jahr 2003 erhielt er den Ludwig-Uhland-Preis, weil er laut Begründung "in herausragender Weise die Entwicklung der Regionen des Landes beschrieben" habe.