Schmalz und Bentley Innomed: Ausgezeichnete Firmen

Der Große Mittelstandspreis 2021 geht unter anderem nach Hechingen (Zollernalbkreis) und Glatten (Kreis Freudenstadt). Die Auszeichnung würdigt innovative Ideen und Verantwortungsbewusstsein. Ausgezeichnet wurde die Schmalz GmbH in Glatten. Der Familienbetrieb ist Spezialist für Vakuumtechnik und biete seinen Beschäftigten eine umfassende Kinderbetreuung, so die Jury. Schmalz bilde jedes Jahr aus und übernehme fast alle seiner Lehrlinge. Auch der Medizinprodukte-Hersteller Bentley Innomed in Hechingen wurde ausgezeichnet. Die noch junge Firma macht Implantate für die Gefäßchirurgie. Sie beschäftige Menschen aus 30 verschiedenen Ländern und pflege einen familiären Umgang. Der Große Mittelstandspreis wird von der Oskar-Patzelt-Stiftung vergeben. Deutschlandweit wurden dieses Jahr 14 Unternehmen ausgezeichnet.