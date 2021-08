Fußball-Oberligist FC Villingen ist am Sonntag in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Villingen unterlag Bundesligaabsteiger Schalke 04 mit 1:4. Knapp 5.000 Zuschauer sahen in der ersten Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel. Mit dem Halbzeitpfiff stand es 1:1. Doch danach machten Schalkes Neuzugänge drei Tore und das Weiterkommen in die zweite Pokalrunde perfekt.