Die Polizei hat in der Nacht auf Samstag in Albstadt eine illegale Party aufgelöst. Ein Anwohner hatte gemeldet, dass 20 Personen feiern würden. Bei der Polizeikontrolle kam es zu Beschimpfungen und Widerstand. Die Beamten forderten Verstärkung an. Platzverweise wurden verteilt. Ein 19-Jähriger wurde im Rettungswagen behandelt. Mehrere Partygäste wurden angezeigt, weil sie gegen die Corona-Verordnung verstoßen hatten.