Die Teilnehmerinnen des ersten Frauenforums der Diözese Rottenburg-Stuttgart haben eine deutliche Veränderung der katholischen Kirche angemahnt. Harte Kritik übte zum Beispiel die Tübinger Theologin Johanna Rahner. Wer nicht für die Gleichberechtigung von Frauen in der Kirche eintrete, sei ein Rassist, sagte sie bei der Veranstaltung. Es gehe nicht an, von der gleichen Würde von Frauen und Männern zu sprechen, ihnen aber nicht die gleichen Rechte einzuräumen. Einig waren sich die 180 Teilnehmerinnen des digitalen Austausches darüber, dass Frauen weihefähig sind. Die Zeit des Redens sei vorbei, jetzt müssten Konsequenzen folgen. Bischof Gebhard Fürst versprach, sich in der Vollversammlung der Bischofskonferenz vehement für die Weihe von Diakoninnen einzusetzen.