Die Reutlinger Polizei hat erneut Treffpunkte von sogenannten Autoposern kontrolliert und dabei mehrere Verstöße festgestellt. Junge Leute aus der ganzen Region waren in der Nacht auf Samstag in Kolonnen mit ihren Autos von Parkplatz zu Parkplatz gezogen. Kirchentellinsfurt, die Reutlinger Stadthalle oder das Industriegebiet Laisen waren einige der Stationen. In der Spitze waren über 100 Autos beteiligt. Dabei sei es zu Hupkonzerten und typischem Poser-Verhalten gekommen, schreibt die Polizei. Sie stellte rund 40 Verstöße gegen die Corona-Verordnung fest. 15 Personen wurden Platzverweise erteilt. Gegen zwei Männer wird wegen des Verdachts auf Teilnahme an einem illegalen Autorennen ermittelt.