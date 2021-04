Die Schwenninger Wild Wings bibbern in der Deutschen Eishockey-Liga um den Einzug in die Finalrunde der besten acht Mannschaften. Die Wild Wings verloren am Freitagabend nach Verlängerung gegen Krefeld 5:6. Nun entscheidet das Spiel am Sonntag gegen Köln um den Einzug in die Meisterschaftsrunde.