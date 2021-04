Bis zu 80 Millionen Euro will man in den nächsten drei Jahren in die Modernisierung des Hauptstandortes investieren. In Schopfloch (Kreis Freudenstadt) sollen ein Kundencenter, neue Bürogebäude, ein Betriebsrestaurant und ein Logistikcenter gebaut werden. Das sei ein klares Bekenntnis zum Standort. Für die Mitarbeiter schaffe man ein angenehmes Arbeitsumfeld und könne sich den Kunden künftig angemessen präsentieren, so die Geschäftsleitung. Auch in Polen will das Unternehmen 15 Millionen Euro in ein neues Werk investieren. Homag beschäftigt weltweit rund 6.600 Mitarbeiter und bezeichnet sich als einen der weltweit führenden Maschinen-Entwickler für die Holzindustrie.