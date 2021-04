per Mail teilen

In Pfalzgrafenweiler im Kreis Freudenstadt hat die Polizei am Karsamstag einen 19-jährigen Fahrer ohne Fahrerlaubnis erwischt. Der junge Mann fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Hauptstraße, was die Beamten zur Kontrolle veranlasste. Mit einer Strafanzeige muss ebenfalls der Vater des 19-Jährigen rechnen, der zum Zeitpunkt der Verkehrskontrolle auf dem Beifahrersitz saß.