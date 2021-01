Der Bundestagsabgeordnete und CDU-Bezirksvorsitzende für Württemberg-Hohenzollern Thomas Barreiß bedauert, dass Friedrich Merz nicht für das CDU-Präsidium kandidierte. Zuvor hatte Merz am Samstag die Stichwahl um den CDU-Bundesvorsitz gegen Armin Laschet verloren. Sicher hätte es in der Südwest CDU auch für Merz als Parteivorsitzenden eine Mehrheit gegeben, so Barreiß in einer Mitteilung, aber jetzt müsse man nach vorn schauen.