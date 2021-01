Der Schlachthof in Metzingen (Kreis Reutlingen) bleibt weiterhin geschlossen. Das teilt die Stadt mit. Der Schlachthof sollte eigentlich dieser Tage wieder öffnen. Doch das neue Arbeitsschutzkontrollgesetz der Bundesregierung macht der Stadt weiterhin zu schaffen. Es erlaubt Werkverträge in Schlachtbetrieben nur noch in Ausnahmefällen. Die Stadt Metzingen als Schlachthofbetreiberin gehört nicht dazu. Metzingen hofft nun auf eine Reform des Gesetzes, heißt es in einer Pressemitteilung. Möglicherweise müssten übergangsweise aber auch regionale Metzgereien den Betrieb übernehmen.