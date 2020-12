per Mail teilen

Der Horber Gemeinderat hat am Dienstagabend seine Zustimmung zu einem geplanten Container-Terminal im Industriegebiet Heiligenfeld bekräftigt. Mit dem Terminal sollen mehr Güter von der Straße auf die Schiene kommen. Anwohner und Ortschaftsräte fürchten mehr Schwerlastverkehr, unter anderem in Horb-Altheim. Mehrere Gemeinderäte regten deshalb an, eine Ortsumgehung für Altheim zu prüfen. Alternativ könnte eine Beschränkung auf Tempo 30 für die Altheimer Ortsdurchfahrt helfen oder ein Sonntagsfahrverbot für Lastwagen.