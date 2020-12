per Mail teilen

In der Region hat es gestern Abend erneut sogenannte Lichterspaziergänge gegeben - den größten in Balingen. Mehrere hundert Menschen protestieren gegen die geltenden Corona-Beschränkungen. Es gab laut Polizei zwei Platzverweise. Die Demonstrationen in Pfullendorf und Reutlingen endeten ohne Zwischenfälle.