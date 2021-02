Die Vesperkirchen in der Region haben auf die Corona-Pandemie reagiert: statt gemeinsamer Mahlzeiten bieten sie Essen zum Abholen, wie in Tübingen. Oder fallen ganz aus, wie in Nagold. Stattdessen springen dort Gastronomen ein. Sie verteilen seit vergangenem Freitag Essen für Bedürftige aus einer Weihnachtsmarkthütte heraus, unterstützt von Mitarbeitern der Vesperkirche. Auch die Reutlinger Vesperkirche will ab Mitte Januar Essenspakete verteilen, ebenso wie die etwa zeitgleiche Tübinger Vesperkirche, die ihr Angebot gleich „to go“ nennt: Vesperkirche zum Mitnehmen. Calw ist im März dran, man will, so heißt es, in der Stadt mehrere Pavillons für Essensausgabe und Begegnung aufstellen. Es soll sogar einen Besuchs- und Bringdienst geben.