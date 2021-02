per Mail teilen

Die Klosterbaustelle Campus Galli in Meßkirch haben in diesem Jahr knapp 54.000 Menschen besucht. Die Betreiber zeigten sich nach eigenen Angaben zufrieden, die Saison habe wegen der Coronapandemie verspätet begonnen. Auf dem Gelände habe in diesem Jahr unter anderem der Bau der großen Scheune Fortschritte gemacht. Auf der Baustelle errichten Handwerker mit alten Arbeitstechniken eine Klosteranlage nach dem St. Galler Klosterplan aus dem 9.Jahrhundert.