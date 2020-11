per Mail teilen

Bei einem Hausbrand in Villingen-Schwenningen ist gestern ein Schaden von rund 250 000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei geriet das Einfamilienhaus am Sonntagmorgen in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Häuser. Ein Bewohner wurde leicht verletzt. Die Ursache war zunächst unklar.